Другий міжнародний правозахисний кінофестиваль ”Сходи”

Другий фестиваль "Сходи" буде проводитись з 27 по 30 листопада 2008 р. у Києві.

„СХОДИ”- міжнародний правозахисний кінофестиваль, що проводиться на території України та країн СНД, на якому правозахисна тематика представлена у розширеному колі проблем.

Адреса - Будинок кіно (вул.Саксаганського,6) та к/т "Київ" (вул. Червоноармійська, 19).

Фестиваль демонструє фільми, присвячені правам людини, захисту тварин та природи, а також фільми духовної, філософської та соціальної тематики, фільми, які висвітлюють політичні проблеми.

Головна мета кінофестивалю – звернути увагу суспільства на забобони та жорстокість у сучасному світі, в якому приниження людських прав переплітається зі знищенням живого оточуючого світу.

Назва кінофестивалю „СХОДИ” має на увазі те, що людина та людство взагалі може як підійматися вгору сходами моральності, так і спускатися донизу сходами варварства. Питання лише в тому, який напрямок обере кожен з нас.

У програмі фестивалю 2008 - 100 фільмів з 30 країн світу, з них 12 – художніх, 50 – документальних, 12 – короткометражних, 14 анімаційних і 13 музикальних кліпів.

В конкурсній програмі – 41 фільмів.

«Відлуння» фестивалю відбудеться в Харкові (10-14 грудня 2008 р.) та інших містаї Украини.