У неділю, 30-го листопада гість ТСН - міністр внутрішніх справ Юрій Луценко

Спецпроект Жана Новосельцева "Жесть" мундира" викликав гарячі дискусії навколо діяльності правоохоронних органів. Для відвертої розмови про будні української міліції ТСН запросили міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Зустріч відбудеться у неділю, 30 листопада в ефірі програми "ТСН-Тиждень". Поставити своє запитання до Юрія Луценка може кожен – достатньо написати листа на адресу ask@1plus1.com.ua і почути відповідь міністра у неділю о 19-30.