Німецькі поліцейські розповіли як гарантувати безпеку на футболі

Представники німецької поліції на спеціально організованому семінарі «Євро-2012, безпечний стадіон» розповіли своїм польським колегам про власну методику гарантування безпеки під час футбольних матчів.

Про це з посиланням на РАР повідомляє компанія PL2012, що координує підготовку Польщі до чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

Німецькі поліцейські відзначили, що не мають проблем із забезпеченням порядку під час матчів, незважаючи на те, що на матчах в ФРН буває утричі більше вболівальників, ніж у Польщі.

Німецькі правоохоронці пояснюють це значними повноваженнями, які має поліція під час проведення матчів.

«Думка поліції є визначальною (під час проведення матчів). Поліція визначає кількість вболівальників, які можна впустити на стадіон, кількість працівників служби охорони, вимоги до гарантування технічної безпеки (озброєння служб)...», - відзначає РАР.

Поліція також може дозволити або заборонити продаж слабоалкогольних напоїв на спортивних об’єктах.

У Польщі натомість поліція може лише рекомендувати місцевим органам влади вжити певних заходів для безпеки, але остаточне рішення приймають власне місцеві чиновники.

У Німеччині за безпекою кожних 40 тисяч вболівальників відповідає близько 300-400 поліцейських.