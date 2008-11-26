Луценко: роботу міліції на залізниці визнано незадовільною

Начальник лінійного управління МВС на залізничному транспорті, а також начальники шести управлінь міліції на залізничному транспорті сьогодні написали рапорти про звільнення з посад через те, що колегією МВС визнано їхню роботу незадовільною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив журналістам міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

«…Діяльність МВС на залізничному транспорті визнано незадовільною», - сказав він, додавши при цьому, що «її начальник і 6 начальників управлінь на залізницях сьогодні написали рапорти».

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, наразі керівництво цією службою передано під контроль першого заступника міністра МВС Михайла КЛЮЄВА.

В контексті цього керівник відомства зауважив, що протягом двох місяців проводитиметься перевірка роботи цього підрозділу МВС, після чого буде прийнято кадрове, «а можливо, організаційне рішення щодо зміцнення цього підрозділу».