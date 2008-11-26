Комуністи вимагають покарати міліцію за розбитий пам`ятник Леніну

Голова фракції Комуністичної партії України в Кременчуцькій міськраді Володимир ШАПРАН вимагає відставки начальника міліції міста Василя ОВЧАРЕНКА, оскільки він не організував відповідної охорони пам`ятника Леніну, який розбили вандали.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КПУ.

«Перший замах на цей пам`ятник було здійснено в липні цього року, коли у нього відбили голову. У вересні на нього вчинили замах вдруге - відбили плитку. Я звернувся в міліцію, через 3 місяці мені написали, що не можуть знайти винних. Тепер розбили й пам`ятник. Не була організована відповідна охорона. Міліція одержує велике «незадовільно», а начальникові міліції я пропоную піти у відставку». – сказав В.ШАПРАН.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада в Кременчуку невідомі розбили пам`ятник Володимиру Леніну на Полтавському проспекті. «Монумент заввишки 3,5 м, вилитий з монолітного бетону і забарвлений під колір бронзи не просто містив механічні пошкодження: фігура батька пролетаріату була жорстоко розбита. Пошкоджені частини валялися неподалік від пам`ятника», – сказали в Центрі з питань зв`язків з громадськістю облуправління міліції.

У центрі також відзначили, що дана споруда не становить культурної цінності, проте є історичною спадщиною.

За даним фактом проводиться перевірка.