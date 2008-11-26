В 2009 році зменшиться зарплата 1,5 млрд. людей

Глобальна економічна криза призведе в 2009 році до серйозного скорочення зарплати мільйонів працівників в усьому світі. Про це йдеться в новій доповіді Міжнародної організації праці (МОП).

"Для 1,5 млрд. найманих робітників у світі наступають важкі часи, - заявив генеральний директор МОП Хуан Сомавія. - Уповільнені або негативні темпи економічного зростання разом із крайньою нестабільністю цін призведуть до зниження реальної заробітної плати багатьох працівників, особливо низькооплачуваних і з бідних родин. У багатьох країнах серйозно постраждають і представники середнього класу".

Ґрунтуючись на оцінках Міжнародного валютного фонду, експерти МОП припускають, що реальна заробітна плата у світі наступного року зросте у кращому разі на 1,1% (в 2008 році зростання було 1,7%), а в багатьох країнах, зокрема у промислово розвинених, цей показник може знизитися. За прогнозами, зростання зарплати в промислово розвинених країнах знизиться з 0,8% 2008-го до 0,5% наступного року.

Як і раніше, зберігається істотна різниця в оплаті праці жінок і чоловіків, і зменшується вона дуже повільно. І хоча співвідношення середньої зарплати жінок до середньої зарплати чоловіків збільшилося приблизно у 80% країн, величина такої зміни невелика, а в деяких країнах - незначна. У більшості країн зарплата жінок становить у середньому 70-90% від зарплати чоловіків, однак в інших регіонах, особливо в Азії, нерідко зустрічається й набагато менший відсоток.

ICTV