Мін`юст розробив проект програми розвитку ювенальної юстиції

Міністерство юстиції України розробило проект Національної програми розвитку ювенальної юстиції в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, презентація проекту була проведена в рамках 7-го засідання Консультативної ради з питань ювенальної юстиції, яке відбулося сьогодні, 26 листопада, у Верховній Раді за ініціативи Інституту законодавства ВР спільно з Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Метою програми, яка має бути затверджена Указом Президента, є поліпшення прав і свобод дітей, що опинилися у конфлікті із законом, посилення відповідальності держави за процес їх ресоціалізації та перевиховання, підвищення правового захисту дітей, а також зменшення рецидивної злочинності.

Як було зазначено у ході презентації програми, щорічно по обліках кримінально-виконавчої інспекції Державної кримінально-виконавчої служби України проходить понад 11 тис. засуджених неповнолітніх. Понад 4% засуджених дітей повторно стають на злочинний шлях. 72% засуджених неповнолітніх відбувають покарання строком до 5 років позбавлення волі, 28% - строком 5 років і більше. 43% підлітків засуджені за крадіжки, майже кожен третій – за розбій або пограбування, 12% - за навмисне вбивство або нанесення тяжких тілесних ушкоджень. За віковою градацією 5% засуджених віком 14-15 років, 62% - 16-17 років, 33% - 18 років і старше.

Як зазначається у преамбулі проекту, покращити ситуацію з дитячою злочинністю за допомогою лише засобів кримінально-правового випливу на неповнолітніх правопорушників на сьогодні неможливо. Потрібна комплексна система заходів правосуддя та соціальних програм, яка передбачатиме комплекс заходів впливу на поведінку таких дітей у контексті їх оточення та діяльності різноманітних соціальних інституцій, органів влади, що формують єдину політику у цій галузі.

Проект програми передбачає реалізацію низки завдань, які б створили механізми функціонування ювенальної юстиції в Україні та забезпечили б її розвиток. Серед іншого, передбачається провести аналіз законодавства України на предмет відповідності міжнародним стандартам у сфері захисту прав і законних інтересів дітей, здійснення судочинства стосовно дітей, притягнення їх до відповідальності, а також внесення відповідних змін до національного законодавства.

Крім того, один з напрямків програми - профілактика злочинності неповнолітніх. У рамках цього напрямку передбачається зменшення рівня дитячої злочинності на основі застосування відновних та проактивних методик, приведення у відповідність до європейських та міжнародних стандартів діяльності органів і служб у справах дітей та спеціальних установ для дітей.

Ще один напрямок – це захист прав та інтересів дітей, ефективне правосуддя щодо дітей.

В рамках національної програми передбачається розвиток відновного правосуддя щодо неповнолітніх. Напрямок передбачає ефективне попередження повторного вчинення дітьми злочинів шляхом виправлення наслідків суспільно-небезпечних діянь, усунення факторів, що їм сприяли, за рахунок поєднання альтернативних видів покарання з процесом реінтеграції неповнолітнього правопорушника..

Передбачається також створення системи реабілітації неповнолітніх правопорушників для їх соціалізації та соціальної реінтеграції. Напрямок передбачає гуманізацію та посилення реабілітаційної, виховної і профілактичної функції установ кримінально-виконавчої системи та установ, що опікуються засудженими неповнолітніми і тими, хто перебував в місцях позбавлення волі.

*** Ювенальна юстиція – це спеціалізована система правосуддя щодо неповнолітніх, яка є важливим інститутом системи захисту прав дитини. Основним принципом ювенальної юстиції визначається те, що правопорушник важливіший, ніж саме правопорушення.