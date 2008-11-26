Судновласник ”Леммана Тімбера” пропонує моряками позиватися до піратів

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПЧОВА називає цинічною пропозицію представників судновласника "Леммана Тімбера" членам екіпажу цього судна, які побували у полоні сомалійських піратів, направити позов до піратів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Омбудсмана.

За повідомленням прес-служби, така пропозиція була озвучена 24 листопада 2008 року на засіданні Приморського суду міста Одеси представниками відповідачів від юридичної фірми "B&B", яка захищає в суді інтереси судновласника "Леммана Тімбера".

"Якщо українські моряки, побувавши в полоні у піратів, почнуть пред`являти подібні позови судновласникам, то судновласникам не буде сенсу їх рятувати", – заявили представники судновласника.

Слухання справи по суті так і не розпочалося, оскільки ще 22 листопада в канцелярію Приморського суду міста Одеси надійшли заяви представників відповідачів про апеляційне оскарження рішень цього суду щодо відкриття провадження за позовами українських моряків – членів екіпажу судна "Леманн Тімбер" нібито через "недотримання правил підсудності". У своїх виступах сторона судновласника скаржилася на те, що позов моряків стосовно компенсації моральних і психологічних страждань за час піратського полону "негативно позначається на діловій репутації відповідачів, які є дуже відомими і добросовісними компаніями" та виплатили морякам усе, що їм належить, а також що повістки і матеріали судовими органами були вручені відповідачам у порушення встановленої міжнародними договорами процедури.

Омбудсман вважає, що спроба оскаржити в апеляційному суді підсудність позову українських моряків є спробою умисного затягування судового процесу та ухилення від виплати екіпажу судна "Леманн Тімбер" компенсації за пережиті в піратському полоні страждання.

В прес-службі нагадали, що судновласник спочатку обмежився виплатою морякам за 42 доби піратського полону всього лише одного додаткового окладу, оцінивши таким чином їхнє життя в суму від 10 до 20 тис. грн. Лише після того як завдяки роботі підібраних Уповноваженим з прав людини Н.КАРПАЧОВОЮ юристів у галузі міжнародного морського права був накладений арешт на судно “Леманн Тім бер” за позовом українських моряків у фінському порту міста Хаміна, сторона судновласника почала пересилати на рахунки українських моряків, а також громадянинові Російської Федерації капітанові Валентину БАРТАШЕВУ ті грошові кошти, які просто була зобов`язана виплатити згідно з договорами ITF (Міжнародної федерації працівників транспорту), що були вказані в судовому позові.

Н.КАРПАЧОВА упевнена, що тільки послідовний і наполегливий захист інтересів моряків, які працюють за кордоном, від свавілля судновласників дозволить сформувати такий імідж Української держави, коли до прав і свобод наших співгромадян за кордоном ставитимуться з повагою. Тому, запевнила вона, правова підтримка екіпажу "Леманна Тімбера" буде продовжена в суді будь-якої інстанції до повної перемоги справедливості.

Як повідомляв УНІАН, німецьке суховантажне судно "Леманн Тімбер" було захоплене сомалійськими піратами в Аденській затоці 28 травня 2008 року і утримувалося в полоні 42 доби при постійній загрозі загибелі екіпажу.