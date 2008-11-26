Лікарі тиждень не робитимуть абортів

24 листопада у Новоросійську стартувала тижнева акція під гаслом "Без абортів".На період акції лікарі припинять виконувати планові аборти, за винятком випадків крайньої необхідності, заявили в управлінні охорони здоров`я Новоросійська.

За словами представника міськадміністрації, лікарі спробують зробити все можливе, щоб жінки "не чинили непоправне". Він також додав, що аборти мають негативний вплив на психіку жінок, завдають значної шкоди здоров`ю і загрожують безпліддям.

Крім того, у ці дні в міській жіночій консультації відбудеться тиждень відкритих дверей і жителів міста ознайомлять з методами планування сім`ї та запропонують переглянути фільми про шкоду абортів.

Організатори акції не уточнили, як позначиться тижнева відстрочка на кількості кримінальних абортів у місті. Невідомо також і те, як лікарі впораються із навантаженням, яке виникне у перші дні після завершення тижня "Без абортів".

У Держдумі ж цю ініціативу вважають безглуздою, заявивши, що для зниження кількості абортів потрібно не експериментувати, а використовувати ті соціальні гарантії, які пропонують президент і уряд.

Lenta.ru