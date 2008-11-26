Хто володіє українськими газетами і каналами?

З 10 грудня 2008 року Міністерство юстиції України відкриє доступ до Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб`єктів інформаційної діяльності.

Як повідомили ЛІГАБізнесІнформ у прес-службі Мін`юсту України, доступ для відомостей про друковані ЗМІ планується надавати всім без винятку фізичним і юридичним особам.

В реєстрі можна буде отримати інформацію про прізвище, ім`я, чи найменування фундатора (співзасновників) видання, виду видання, назви видання, серії і номера свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ, дату державної реєстрації друкованого ЗМІ, органу, який здійснив державну реєстрацію.

Доступ до реєстру здійснюватиметься через веб-сайт Адміністратора реєстру - державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України (www.informjust.ua). Також на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України (www.minjust.gov.ua) планується розмістити посилання на відповідний веб-сайт Адміністратора реєстру.

Дані з Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб`єктів інформаційної діяльності нададуть можливість пересвідчиться у наявності державної реєстрації того чи іншого друкованого видання, а також можуть допомогти при виборі назви новостворюваного друкованого ЗМІ, оскільки українське законодавство забороняє проведення державної реєстрації друкованих видань з однаковими назвами. Крім того, суспільству відкриють інформацію про фундаторів і співзасновників видань.

ХПГ