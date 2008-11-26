Прес-секретар Кіркорова заявляє, що журналістів газети «Блик» не били

Ольга Алексєєва, прес-секретар російського співака, народного артиста України Філіппа Кіркорова заявляє, що свідчення начебто постраждалих журналістів газети «Блик» не відповідають дійсності, і насправді силу до них не застосовували, повідомляє «Україна молода».

Нагадаємо, фотокореспондент газети «Блик» Дмитро Купріян та журналістка Юлія Чухліб 22 листопада, перебуваючи у студії «Київнаукфільм» на зйомках новорічного мюзиклу, зазнали нападуохоронців Кіркорова. Побитий журналіст стверджує, що не намагався сфотографувати співака. Правоохоронці офіційно зафіксували факт завдання тілесних ушкоджень.

«Представників преси не було допущено на знімальний майданчик, а ті двоє, залишившись у приміщенні, порушили авторські права, що належать телеканалу. Охорона лише виконувала свої безпосередні обов’язки, виводячи їх зі знімального майданчика. При цьому ніхто нікого не бив і не переслідував», — заявила Ольга Алексєєва. Також вона вказує на плутанину у свідченнях постраждалих - нібито спочатку Дмитро Купріян стверджував, що не збирався фотографувати співака, потім, навпаки, заявив, що «навів об’єктив».