Апеляційний суд виправдав тракториста, який застрелив міліціонера

Апеляційний суд повністю виправдав жителя села Просяне Харківської області, який в листопаді 2006 року застрелив міліціонера.

Як стало відомо новинам АТН, покази свідків міліції суд визнав сфальсифікованими, а міру самооборони Михайла ЖИДЕНКА не перевищеною.

Нагадаємо, два роки тому - 15 листопада 2006 року тракторист Михайло ЖИДЕНКО у дворі власного будинку застрелив старшого сержанта Пісочинського відділу міліції (Харківська обл.) Віталія СИДОРЕНКА.

Як повідомлялося раніше, за офіційною версією міліції, загиблий і його напарник були при виконанні службових обов`язків: проводили подворової обхід і випадково натрапили на п`яного М.ЖИДЕНКА, який вистрілив із незрозумілих причин.

У Просяному ж впевнені: міліціонери спеціально приїхали до М.ЖИДЕНКА на прохання сусідки, з якою він конфліктував, влаштували бійку, і тракторист вистрілив, захищаючись. Поняті стверджували, що в загиблого при собі не було посвідчення, а всі міліціонери були одягнені в цивільний одяг і, до того ж, були нетверезими.

Пізніше з`ясувалося, що вони, працюючи в сусідньому районі, не реєструвалися в місцевому райвідділі. Проте на всі ці свідчення, стверджують адвокати потерпілого, прокуратура не звертає уваги. Навіть не були опитані свідки, які бачили, як правоохоронціі потрапили на подвір`я М.ЖИДЕНКА, і не були вивчені телефонні дзвінки, які демонстрували, на чиє замовлення вони приїхали в село.

АТН