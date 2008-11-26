Генпрокуратурі РФ відмовили в заміні судді у справі Політковської

Московський окружний військовий суд відмовився задовольнити клопотання Генеральної прокуратури РФ, яка вимагала відведення судді Євгена ЗУБОВА, що розглядає справу про вбивство оглядача "Новой газеты" Ганни Політковської.

Сторона звинувачення клопотала про відведення судді, вважаючи, що він не дотримується безсторонності і допускає порушення процесуального законодавства, передає РІА «Новости».

За тиждень, що минув з початку слухань по суті, режим проведення судових засідань у справі про загибель журналістки змінювався вже двічі.

Спочатку суд вирішив проводити слухання у відкритому режимі, проте потім, пославшись на відмову присяжних з`являтися в залі засідань у присутності журналістів, процес вирішили зробити закритим.

Після цього один з присяжних, Євген КОЛЕСОВ, висловив відкрите невдоволення рішенням суду і заявив, що присяжні не просили змінити режим розгляду справи. Він зажадав усунути його від судового процесу.

25 листопада 2008 року процес було вирішено знову зробити відкритим, а клопотання Є.КОЛЕСОВА про вихід зі складу колегії присяжних було задоволене.

Оглядач "Новой газеты" Ганна Політковська була застрелена в Москві у жовтні 2006 року. Офіційні звинувачення в причетності до вбивства журналістки були пред`явлені братам Джабраїлу та Ібрагиму МАХМУДОВИМ, а також Сергію ХАДЖИКУРБАНОВУ. На лаві підсудних також опинився співробітник ФСБ Павло РЯГУЗОВ, який, за версією слідства, передав вбивцям інформацію про місце проживання журналістки.

Замовник убивства досі не встановлений. Проте 25 листопада 2008 року адвокат одного з фігурантів справи Мурад МУСАЄВ, пославшись на текст обвинувального висновку, заявив, що вбивство журналістки "замовив" якийсь російський політик, незадоволений публікаціями оглядача "Новой газеты".

Безпосередній виконавець убивства, яким слідство вважає Рустама МАХМУДОВА, переховується від правосуддя і оголошений у розшук. За даними ЗМІ, його приблизне місцезнаходження встановлене і вже ведуться переговори по його видачу російським правоохоронним органам.