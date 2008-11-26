СБУ вимагає примусово розпустити русинські організації Закарпаття

Управління СБУ в Закарпатській області надіслало матеріали до управління юстиції в Закарпатській області для прийняття рішення про примусовий розпуск у встановленому законом порядку Асоціацій "Сойм підкарпатських русинів" та "Народної ради русинів Закарпаття".

Про це йдеться у відповіді керівництва Служби безпеки України Закарпатській обласній організації Української Народної Партії на звернення з приводу проведення Європейського конгресу підкарпатських русинів та проголошення республіки Підкарпатська Русь, - повідомили ZAXID.NET у прес-службі Закарпатської ОО УНП.

"Поділяємо Вашу стурбованість з даного приводу та водночас зазначаємо, інспірація питання "русинської проблематики", яке має за кінцеву мету створення самоврядної територіально-адміністративної одиниці в Закарпатській області, тобто передбачає зміну меж території нашої держави, постійно перебуває в полі зору СБ України, підрозділами якої вживаються відповідні заходи реагування згідно чинного законодавства", - зазначив у листі заступник начальника СБУ Я.Савчин.

Він також повідомив, що за результатами дослідчої перевірки і правового аналізу обставин поширення матеріалів та публічних заяв, слідчим відділом Управління СБ України в Закарпатській області порушено кримінальну справу за фактом здійснення публічних закликів до зміни меж території нашої держави та порушення порядку, встановленого конституцією України, тобто за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 110 Кримінального кодексу України ("Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України").

Інформація свідчить, що СБ України вживає необхідні оперативно-розшукові заходи та слідчі дії (проведення обшуків, допити свідків тощо). Крім того, по виявленим фактам порушень законодавства про об’єднання громадян до управління юстиції Закарпатської ОДА, СБУ надіслані матеріали для прийняття рішення про примусовий розпуск у встановленому законом порядку Асоціацій "Сойм підкарпатських русинів" та "Народної ради русинів Закарпаття".

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