Семінар для журналістів на тему: «Висвітлення діяльності органів судової системи, судової реформи та судових процесів» - у Харкові

Інститут Медіа Права спільно із Харківською Правозахисною Групою запрошує журналістів з Харкова та східних областей України 18 грудня 2008 року взяти участь у Регіональному семінарі для журналістів на тему «Висвітлення діяльності органів судової системи, судової реформи та судових процесів».

На семінарі буде презентовано результати дослідження якості надання громадськості через ЗМІ інформації про судову систему. Учасники семінару візьмуть участь в обговоренні усього комплексу питань, пов’язаних з висвітленням діяльності судової гілки влади. Серед іншого передбачається забезпечення журналістів матеріалами у друкованій та електронній формі, які будуть корисними при самостійному поглибленому вивченні ними зазначеного питання.

Початок семінару 18 грудня 2008 року о 9.00. Вхід на семінар безкоштовний, однак попередня реєстрація необхідна. Для реєстрації на семінар потрібно надіслати анкету учасника семінару за адресою info@medialaw.kiev.ua або факсом (044) 284-6164. Витрати на проїзд учасників з інших міст буде покрито організаторами за умови попередньої реєстрації. Семінар відбудеться у місті Харкові, адреса місця проведення семінару буде додатково повідомлена зареєстрованим учасникам.