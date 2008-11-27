Пасажирів Аеросвіту таки відправлять... до охопленого заворушеннями Бангкока

Авіакомпанія «Аеросвіт» планує відправити пасажирів сьогоднішнього рейсу до Бангкока, який був скасований через форс-мажорні обставини, 28 листопада. Про це в коментарі УНІАН по телефону повідомив директор по зв`язках з громадськістю авіакомпанії «Аеросвіт» Володимир ГАЙДАШ.

На запитання, що буде у разі, якщо ситуація в аеропорту Бангкока не вирішиться на той час, він відповів: «Це найпесимістичніший сценарій».

Як повідомляв УНІАН, авіакомпанія «Аеросвіт» відмінила сьогоднішній рейс до Бангкока у зв`язку з форс-мажорними обставинами. Нагадаємо, в Бангкоку, де тривають зіткнення між учасниками антиурядової демонстрації і поліцією, минулої ночі прогриміли 4 вибухи, поранено 12 чоловік. Заручниками політичного становища стали близько 3 тис. туристів, які знаходяться в контрольованій демонстрантами будівлі аеропорту. Антиурядові демонстранти штурмом узяли головний термінал міжнародного аеропорту Бангкока увечері 25 листопада. Робота аеропорту припинена. Демонстранти вимагають відставки прем`єр-міністра Таїланду Сомчая ВОНГСАВАТА і заявляють, що не залишать будівлю аеропорту доти, поки не будуть задоволені їхні вимоги.