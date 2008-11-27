Теракти у Мумбаї: дипломати перевіряють інформацію про українців

Посольство України в Індії та Почесне консульство України перевіряють інформацію про можливу присутність громадян України у місцях скоєння терактів у Мумбаї.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі МЗС. У повідомленні нагадується, що 26 листопада у фінансовій та діловій столиці Індії м.Мумбаї стався найбільший за масштабами протягом декількох років терористичний акт в Індії, внаслідок якого 101 особа загинула, в тому числі 7 іноземців та понад 300 отримали поранення. За попередніми даними, серед іноземців загинули громадяни Японії та Угорщини.

Станом на першу половину дня 27 листопада місцеві правоохоронні органи евакуювали більшу частину гостей готелю „Тадж”, серед яких був і Почесний консул України в місті Мумбаї К.К.СІНГХ з родиною.

За даними української дипломатичної установи, серед заблокованих у готелі „Тадж” була також громадянка України.

Індійська поліція утримується від надання точної інформації щодо національної належності постраждалих іноземців.

Справа перебуває на особливому контролі в Посольстві України в Індії та Департаменті консульської служби МЗС України.