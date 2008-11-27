Черновецький забарикадувався 40 автобусами

Народні депутати від БЮТ Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ та Володимир БОНДАРЕНКО готують запит до прокуратури з вимогою перевірити законність розпорядження КМДА про зняття з маршрутів більше 40 автобусів у столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, за словами А.ПАВЛОВСЬКОГО, «сьогодні адміністрація ЧЕРНОВЕЦЬКОГО за його особистим наказом для того, щоб зірвати акцію протесту, зняла з маршрутів 40 автобусів, якими заставили площу біля Київради» (сьогодні під стінами Київради проходить акція протесту проти необґрунтованого підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті),.

Як сказав депутат, люди, які прийшли на акцію протесту, були змушені виходити на проїжджу частину, ризикуючи власним життям.

«Я як народний депутат України разом з народним депутатом Володимиром БОНДАРЕНКОМ готуємо запит до прокуратури з вимогою перевірити законність розпорядження міської адміністрації щодо зняття з маршрутів більше 40 автобусів», - повідомив А.ПАВЛОВСЬКИЙ, додавши при цьому, що вже надходять скарги від киян, які не могли сьогодні дістатися до роботи через відсутність автобусів на маршрутах.

Крім того, депутати від БЮТ вимагають від прокуратури встановити збитки, завдані внаслідок простою перед Київрадою 40 одиниць комунального транспорту.