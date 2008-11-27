У які райвідділки міліції краще не потрапляти?

Умови в ізоляторі тимчасового тримання (ІТТ) Маньківського РВ УМВС (Черкаська обл.) є неприпустимими для утримування громадян.

Про це свідчать передані УНІАН результати моніторингу дотримання прав людини у міськрайорганах Черкаської області, проведеного Громадською радою при УМВС України в Черкаській області.

"Душова кімната ізолятора перебуває у неробочому стані, утримувані не забезпечені трьохразовим гарячим харчуванням (сніданок надається разом з обідом), у камерах замість окремих койок розташовані так звані «подіуми», санвузли не обладнані змивами. Бойлер для підігріву води не працює, відсутня необхідна кількість кухонного посуду, утримуваним видається зношена білизна при наявності на складі нових її комплектів", - повідомляють у Громадській раді.

З огляду на це представники громадськості заявляють, що ініціюватимуть питання призупинення роботи Маньківського ІТТ, якщо найближчим часом він не буде приведений у належний стан.

Разом з тим, за наявною інформацією, проведеним мобільною групою моніторингом встановлені грубі порушення прав людини також у Канівському, Звенигородському та Уманському міськрайвідділах.

Так, в ІТТ Канівського міськвідділу не забезпечується безперешкодний доступ утримуваних до питної води (вода подається за бажанням чергового), санвузли не обладнані автоматичним змивом, у камерах недостатній рівень як природного, так і штучного освітлення.

Камери ІТТ Уманського міськвідділу вимагають ремонту – стіни уражені грибком, санвузли не відокремлені від койок та не облицьовані плиткою. Кухонний посуд в ІТТ Уманського МВ старий і вимагає заміни. У теперішній час діяльність ІТТ при Уманському МВ тимчасово призупинена.

На час перевірки Звенигородського ізолятору, в ньому не працювала душова кімната і санвузол в одній з камер, не достачало 6 комплектів посуду, а примусова вентиляція у кімнаті для доставлених при черговій частини перебувала у неробочому стані.

Разом з тим, члени мобільної групи відмітили задовільний стан дотримання прав людини в діяльності Городищенського, Драбівського, Катеринопільського райвідділів, де "керівництво піклується про створення належних умов для прийому відвідувачів, контролює дотримання персоналом прав громадян, вживає заходи щодо поліпшення умов тримання громадян в ІТТ та у кімнатах при черговій частині".

Довідка УНІАН. Громадська рада при УМВС України в Черкаській області з питань забезпечення прав людини розпочала свою роботу в липні 2008 року. Одним з основних завдань Громадська рада визначила для себе моніторинг роботи підрозділів УМВС щодо дотримання прав людини. Моніторинг здійснюється щомісячно мобільною групою до якої входять 9 осіб – члени Громадської ради від громадськості та уповноважені від громадських організацій.