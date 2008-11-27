Газета «Ратуша» виграла суд у львівського мера Андрія Садового, про це повідомляє Інститут масової інформаціїіз посиланням на ЗІК.

Суддя Галицького районного суду Львова Людмила Городецька 26 листопада винесла рішення: спростувати на сесії Львівської міської ради поширену міським головою Андрієм Садовим неправдиву інформацію про газету «Ратуша».

У жовтні 2007 року на сесії Львівської міської ради Андрій Садовий заявив, що колектив газети отримує заробітну плату вчасно, хоч і в конвертах, тоді як журналісти на той час не одержували грошей уже три місяці через відсутність державного фінансування.

Головний редактор «Ратуші» Микола Савельєв подав до суду, який, врешті, і виніс рішення на користь журналістів. Розгляд справи тривав понад рік, але жодного разу ні Садовий, ні його представники на суд не з’явилися.

Микола Савельєв не вимагав від мера Львова матеріальної компенсації.