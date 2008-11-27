Ющенко закликає ВР ратифікувати Гаазьку конвенцію про захист дітей

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає Верховну Раду України ратифікувати Гаазьку Конвенцію про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення, ухвалену в 1993 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив, виступаючи на Всеукраїнському форумі усиновлювачів.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що парламент тричі намагався ратифікувати цю конвенцію, але не вистачало голосів. Президент наголосив, що прийшов час взяти на себе відповідальність у цій сфері та увійти в європейське правове поле щодо захисту і усиновлення дітей.

При цьому глава Української держави зауважив, що фактично Україна є єдиною в Європі, яка не приєдналась до цієї Конвенції.

За словами В.ЮЩЕНКА, важливо, щоб Україна поступово перестала бути донором для інших країн в сфері усиновлення дітей. Він закликав владу на всіх рівнях "намагатися достукатися до української нації, щоб вони самі активніше усиновлювали дітей". В.ЮЩЕНКО навів статистику, що в деяких областях України, наприклад, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, кількість дітей, усиновлених іноземцями, вища, ніж кількість дітей, яких усиновили громадяни України. В.ЮЩЕНКО закликав змінювати цю тенденцію кардинально.

Крім того, Президент наголосив на важливості того, аби українська держава цікавилась долею дітей усиновлених іноземними громадянами.