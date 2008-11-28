У Бразилії розпочав роботу Третій Всесвітній Конгрес проти сексуальної експлуатації дітей та підлітків.

Він організований Урядом Бразилії, Всесвітньою організацією ЕКПАТ (Зупинимо сексуальну експлуатацію дітей та торгівлю дітьми) та ЮНІСЕФ.

Участь у церемонії відкриття Конгресу взяли Президент Бразилії, Королева Швеції Сильвія, члени Уряду Бразилії, дружини президентів країн Латинської Америки, керівники міжнародних організацій. Свої делегації для участі в Конгресі направили 136 держав, сімдесят урядових делегацій очолюють посадові особи на рівні міністрів. Відкриваючи Конгрес, Президент Бразилії підписав закон про покарання за розповсюдження дитячої проституції та порнографії в Інтернеті.

Офіційні державні доповіді щодо стану протидії торгівлі дітьми та сексуальній експлуатації дітей до Оргкомітету Конгресу надіслали 17 країн.

Проведення Третього Всесвітнього Конгресу проти сексуальної експлуатації дітей та підлітків - це реальна можливість поновити міжнародні зобов’язання щодо боротьби з комерційною сексуальною експлуатацією дітей та стимулювати міжнародну активність для підтримки конкретних дій в цьому напрямку. А також оцінити зроблене в різних країнах в напрямку протидії злочину та захисту прав дітей, визначити недоліки і «білі плями» в такій діяльності.

Виступаючи на відкритті Конгресу, Королева Швеції Сильвія зазначила, що його проведення допоможе тримати в полі зору більшості країн світу проблему сексуальної експлуатації дітей і дозволить ключовим організаціям проаналізувати та вдосконалити плани дій щодо викорінення цього злочину.

«Участь в конгресі представників України є дуже важливою, оскільки проблема сексуальної експлуатації дітей є серйозною загрозою в нашій державі» – зазначила координатор Всеукраїнської мережі проти комерційної сексуальної експлуатації дітей, Радник Міністра внутрішніх справ України Катерина Левченко. «Це можливість дізнатися більше щодо застосування правових механізмів боротьби із цим злочином, для того, щоб використати кращий світовий досвід законодавчих інструментів в Україні. Введення кримінальної відповідальності за розповсюдження дитячої проституції та порнографії в Інтернеті, свідками чого стали усі учасники та учасниці конгресу, є актуальним і для нас. В цьому напрямку працюють і Міністерство внутрішніх справ України, і громадські організації, і науковці».

Конгрес буде проходити до 28 листопада. Програмою заплановано проведення більше ста семінарів, круглих столів, обговорень з усіх аспектів організації попередження, протидії комерційній сексуальній експлуатації дітей, реабілітації потерпілих, організації роботі та взаємодії державних установ, міжнародних організацій, правоохоронних органів та третього сектору. Результати обговорень та напрацювання будуть покладені в програму дій, яка має бути прийнята в останній день роботи Конгресу.