МЗС РФ: на Західній Україні викопують радянських воїнів і розкидають

МЗС Росії заявляє, що в Західній Україні знищуються пам`ятники радянським воїнам.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, відповідний коментар вчора було поширено Департаментом інформації та друку МЗС Росії.

«У Львові, на Марсовому полі, поряд з Меморіалом радянським воїнам, загиблим у роки Великої Вітчизняної війни, завершується блюзнірське за своєю суттю створення «пантеону» нацистським прибічникам - бойовикам ОУН-УПА, винним у масових вбивствах радянських солдатів, цивільних осіб, мирних польських громадян на Волині», зазначає МЗС РФ.

Як вважають російські дипломати, будівництво пантеону ведеться в порушення діючого Закону України «Про увічненні Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», більш того, свідомо завдаються пошкодження могилам радянських солдатів.

Також у коментарі наголошується, що в місті Комарно Городоцького району Львівської області за рішенням місцевої влади в парку зруйновано пам`ятник воїнові-визволителеві. «Під приводом перенесення були по-варварськи розриті солдатські могили, і останки радянських воїнів опинилися розкиданими по міському парку», - заявляють в МЗС РФ.

«На превеликий жаль, ця картина, що леденить душу, - повсякденна реальність сьогоднішньої Західної України», впевнені в МЗС РФ.

Наголошується, що, за інформацією ЗМІ, дозвіл на розкопки могил і перепоховання радянських воїнів видали Держкомісія у справах увічнення пам`яті жертв війни і політичних репресій, а також Держслужба з питань національної культурної спадщини.

«Виникає питання: наскільки подібне моральне бузувірство співвідноситься з «увічненням пам`яті жертв війни» і «національною культурною спадщиною»? Зрозуміло одне: ці жахливі події наочно відображають стан політичної і загальної «культури» тих сил, які постійно твердять про свою готовність увійти до сім`ї цивілізованих європейських народів», - заявляють російські дипломати.