Російські телеканали мають показувати еротику на годину пізніше

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення готова повернути російські телеканали в українські кабельні мережі.

Як повідомив УНІАН в прес-секретар Посольства України в РФ Олег ВОЛОШИН, делегація Нацради провела сьогодні у Москві переговори з керівництвом телеканалу РЕН-ТБ з приводу приведення його трансляцій до вимог українського законодавства.

Зокрема, за словами О.ВОЛОШИНА, перший заступник голови Нацради Ігор КУРУС та відповідальний секретар Нацради Владислав ЛЯСОВСЬКИЙ обговорили з керівництвом каналу необхідні заходи з адаптації трансляції до вимог українського законодавства в частині дотримання авторських прав, відповідності закону «Про рекламу» і дотримання норм етики і моралі.

Також І.КУРУС наголосив, що за рішенням обмежити трансляцію російських каналів на території України стоять не політичні причини, а суто вимоги з дотримання українських законів. Як приклад практичних, а не політичних проблем, він назвав випадки недотримання телеканалами правил етики і моралі. Так, через різницю в часі між Україною та Росією трансляція еротичних каналів на тому ж РЕН-ТБ в Україні відбувається на годину раніше. Саме ця різниця в часі дає підставу говорити про порушення законодавства.

На переконання І.КУРУСА, у випадку приведення трансляцій російських телеканалів до вимог українського законодавства жодних проблем з їхнього повернення в українські кабельні мережі не буде.

Крім того, дане питання не містить вимог переведення трансляції на українську мову.

І.КУРУС нагадав, що Нацрада обмежила трансляцію не тільки російських, а й кількох каналів інших країн, що не виконують вимоги українського законодавства, зокрема китайських та ізраїльських.

Раніше в кабельні мережі України повернувся російський талеканал ОРТ.