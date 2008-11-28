В Україні досі немає державної програми боротьби з гепатитом С

27-28 листопада в Одесі пройшла конференція «Сучасні підходи до діагностики і лікування хронічних вірусних гепатитів». 80 лікарів зі всієї України обговорювали медичні аспекти боротьби з епідемією вірусних гепатитів і, перш за все, гепатиту С в Україні. Висновок – повинна бути прийнята державна програма боротьби з епідемією.

Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) пророкує гепатиту С звання чуми 21 століття і прогнозує, що за 20-30 років «ласкавий і німий вбивця» стане головним викликом національним органам охорони здоров`я. За даними експертів, в Україні інфіковано від 3 до 5 відсотків громадян, але через особливості непомітного перебігу хвороби 90 % хворих навіть не здогадуються про міну сповільненої дії у власному організмі.

«Що раніше встановити діагноз захворювання на гепатит, то швидше можна почати антивірусну терапію і тим ефективніше вона буде. Лікування за сучасними стандартами дає позитивні результати в 50-90 відсотках випадках. В той же час у нас відсутня система обов`язкових аналізів на гепатит С навіть у вагітних», - відзначив на відкритті конференції професор, завідувач кафедрою інфекційних захворювань Донецького медичного університету, Зайцев Ігор Анатолійович.

«Я, як клініцист, спостерігаю збільшення захворювань вірусними гепатитами. Ця тенденція є не тільки в Одеській області та Україні, але й у всьому світі. Перш за все, потрібно уважно ставитися до можливих способів передачі інфекції і перевірятися при першій же підозрі», - розповіла Мозкова Валентина Олександрівна, завідувачка гепатоцентром Одеси.

«На жаль, на відміну від Росії, Литви і Польщі в нашій країні немає державної програми профілактики захворювання і лікування хворих. Доступ до кваліфікованої допомоги залишається проблемою тих, кому поставили діагноз. Міністерство охорони здоров`я навіть не веде статистику щодо кількості хворих гепатитом С», - відзначив Ярослав Гордієвич, координатор “Громадської ініціативи допомоги хворим хронічними вірусними гепатитами в Україні». «Ми звернулися до Президента і уряду з вимогою розробити і прийняти державну програму, поки що не пізно».

У ході конференції професіонали розглянули питання поширеності гепатиту С в Україні, лабораторної та інструментальної діагностику захворювання, питання його лікування. Особливу увагу приділили своєчасному лікуванню гострого гепатиту С. Також обговорювалися питання ураження інших органів при гепатиті С і методів їх лікування.

Учасники конференції підкреслили, що ухвалення державної програми є єдиним рішенням проблеми гепатиту С в Україні і виразили надію, що така програма буде прийнята в самий найближчий час.