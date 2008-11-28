В Україні заборонять мережу «В контакте»?

Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі надіслала листа до Міністра закордонних справ України Володимира Огризка з проханням звернутись до Посольства Російської Федерації щодо поширення порнографії в російській соціальній мережі www.vkontakte.ru. Текст звернення за підписом голови комісії Василя Костицького «Телекритика» отримала у Національній експертній комісії.

«Відповідно до статті 17 Закону України „Про захист суспільної моралі” фахівцями апарату Національної комісії було проведено дослідження соціальної інтернет - мережі „В контакте”, яка є однією з найбільших Інтернет - мереж в Україні та Російській Федерації з кількістю зареєстрованих учасників близько 16 мільйонів осіб. За результатами дослідження встановлено, що на сайті www.vkontakte.ru зареєстровано багато груп, які містять інформацію (фотознімки та відеоматеріали) порнографічного характеру та пропозиції заробити на розповсюдженні порнографії. Зокрема це стосується груп: „Заработок на просмотре Эротики и Порно” http://vkontakte.ru/club4144659, „Похотливые подростки” http://vkontakte.ru/club1830276, „Хочу секса” http://vkontakte.ru/club33099 та багато інших (зразки роздрукованих сторінок додаються)», - йдеться в листі. Його автори наводять адресу в Росії, за якою зареєстрована ця соціальна мережа, та називають його власника – російського громадянина Павла Дурова.

«Враховуючи вищезазначене, прошу Вас, шановний Володимир Станіславович, розглянути можливість звернення до посольства Російської Федерації з наведеного факту для недопущення подальшого поширення порнографічної продукції», - зазначено в листі.

«Телекритика»