Європейський суд опублікував рішення у справі ”Муравська проти України”

Європейський суд з прав людини опублікував рішення у справі "Муравська проти України".

Як повідомляє Харківська правозахисна група, Тетяна МУРАВСЬКА звернулася до Європейського суду 3 грудня 2002 року. Вона стверджувала, що державні органи не провели ефективного і адекватного розслідування смерті її сина, порушуючи статтю 2 Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод, де йдеться про те, що право кожного на життя захищається законом.

У 2005 році страсбурзький суд прийняв заяву до розгляду.

13 листопада 2008 року на сайті Європейського суду було опубліковане рішення у цій справі.

Так, суд відзначив, що ефективність розслідування зникнення і смерті сина позивачки була серйозно підірвана на початковому етапі. Зокрема, правоохоронні органи не провели негайного і всестороннього розшуку трупа сина Т.МУРАВСЬКОЇ, хоча, як видно з матеріалів справи, було досить багато вказівок, де його шукати. "В той же час, якби вони діяли негайно і відповідально, тіло не розклалося б до такої міри (воно пролежало близько двох місяців - УНІАН) і було б більше шансів для точнішого встановлення причин смерті", - йдеться у рішенні суду.

В той же час, відзначає Європейський суд, первинний висновок експерта послужив сильною підставою не розслідувати версію насильницької смерті відразу після виявлення тіла. Справа про побиття сина позивачки була перекваліфікована в справу про спричинення тілесних ушкоджень, що викликали смерть майже через 14 місяців після виявлення тіла загиблого.

Суд також відзначає, що численні рішення слідчого про припинення кримінального розслідування постійно скасовувалися як необгрунтовані Генеральною прокуратурою України, проте ці інструкції не завжди виконувалися.

Суд також відзначає, що була серія затримок в розслідуванні, загальна тривалість яких не може бути розумно виправдана. В той же час, затримки в розслідуванні значно зменшували можливість його успішного завершення.

В світлі цих обставин Європейський суд зробив висновок, що українські державні органи не провели ефективного розслідування зникнення і смерті сина позивачки і була порушена процесуальна складова статті 2 Конвенції.