2 грудня - 12-00 - Прес-конференція з презентацією реформ та ініціатив в галузі державної мовної політики. Організатор - Міністерство культури і туризму України. У програмі: презентація державної соціальної реклами «НАША МОВА», досягнень в галузі кінематографії та концепції мовної політики. Учасники: Василь Вовкун, міністр культури і туризму України; Ольга Бенч, заст..міністра; Ганна Чміль, голова Держслужби з питань кінематографії; Кирило Стеценко, радник міністра; Олег Репецький, радник міністра; Ігор Купрій, директор Державної агенції промоції української культури, режисер рекламного ролика «НАША МОВА» (Національна парламентська бібліотека, вул. Грушевського, 1, 2-й поверх). Потрібна акредитація. Телефони: 235 22 33, 8 066 795 82 81, 8 068 358 41 20.