Прес-конференція на тему: “Безправні міліціонери не можуть захистити права громадян України”

2 грудня - 14-00 - Прес-конференція на тему: “Безправні міліціонери не можуть захистити права громадян України”. Учасники: голова профспілки атестованих працівників міліції МВС України Анатолій Оніщук, голова правління МГО “Міжнародна Ліга захисту прав громадян України” Едуард Багіров (“Укрінформ”, ул.Б.Хмельницького, 8/16). Потрібна акредитація. Телефони: 270-65-01,02,03, liga_main@ukr.net, liga_main@mail.ru.

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