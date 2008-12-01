Прес-конференція адвоката Віктора Агєєва, який представляє інтереси арештованого журналіста Ігоря Яковлєва

2 грудня 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція адвоката Віктора Агєєва, який представляє інтереси арештованого журналіста Ігоря Яковлєва - керівника проекту «Динаміт» на телеканалі СТВ (Одеса). Учасники: Віктор Агєєв (Адвокатська компанія «Агєєв і Федур»), адвокат, представник Ігоря Яковлєва; Катерина Каде - журналіст Телекомпанії «СТВ» (Одеса) (вул.Хрещатик, 4,конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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