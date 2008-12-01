Засідання Комітету ВР з питань сім`ї, молодіжної політики, спорту та туризму

3 грудня -14-30 - Відбудеться засідання Комітету з питань сім`ї, молодіжної політики, спорту та туризму Питання: Про проект Закону про внесення змін до Сімейного кодексу України; Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"; Про проект Закону про Уповноваженого Верховної Ради України з прав дитини та ін. (вул. Садова, 3а, кімната 1016). Вхід за картками акредитації.