„Щоб нація була здоровою і щасливою! – таку маю мрію лікаря”

Нещодавно за видатні досягнення у розробці і впровадженні нових методів лікування й профілактики варикозної хвороби, тромбозу легеневих артерій, атеросклерозу та інших серцево-судинних захворювань Золотою медаллю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) у номінації „Видатний винахідник” нагороджено автора понад 50 винаходів та 80 наукових праць Заслуженого винахідника України, кандидата медичних наук, асистента кафедри шпитальної хірургії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова Володимира БУРОГО. Про нові розробки, про свої погляди на те, за яких умов нація може бути щасливою, про певну складність упровадження винаходів в Україні Володимир Трохимович розповів у своєму інтерв’ю.

– Сьогодні, як ніколи (а може, як і завжди), винахідникам потрібна підтримка з боку держави. Відчуваєте її?

– По-різному. З одного боку можу констатувати, що нині винахідник в Україні – далеко не в повазі: ми забуваємо, що основа розвитку й прогресу усього суспільства – це винаходи, інновації, новітні технології. А з другого боку, якби не співпраця певних державних установ із вітчизняними винахідниками, то й на світовому рівні про нас знали набагато менше. Мені було надзвичайно приємно отримати відзнаку такої поважної світової організації, як ВОІВ, бо це також свідчить про те, що мої винаходи спочатку були визнані Україною, мені присвоїли заслуженого винахідника, а потім – і світом. Вдячний у цьому сенсі Державному департаменту інтелектуальної власності й особисто його голові Миколі Паладію, бо все відбулося за їхньої активної підтримки. І взагалі хочу сказати добре слово на адресу державної системи інтелектуальної власності за все, що тут роблять для винахідника. Це стимулює мене на майбутнє, я думаю над тим, як популяризувати свої винаходи у суспільстві, щоб вони допомагали лікувати людей. Бо я – за здорову націю.

А знаєте, що означає „здорова людина”? Це – щаслива людина! А якщо щаслива, то вона – творець у житі, а не пасивний виконувач чиєїсь волі (на роботі чи й у сім’ї). Така людина із задоволенням живе й працює, продукує ідеї, з оптимізмом дивиться на світ і заряджає ним навколишніх. Хвора людина – безпорадна, яка на всіх і на все ображена...

– Що ж гальмує впровадження винаходів у життя?

– Найперше – немає справжньої зацікавленості державних і бізнесових структур у цьому, немає розуміння важливості пропонованого винахідниками. А відтак – немає приміщень, ліцензій, елементарних умов роботи для відпрацювання новітніх розробок, для перевірки їхньої ефективності на практиці. Тим часом винаходити й упроваджувати нові технології – найцінніше, що може зробити нинішнє покоління для себе і для прийдешніх поколінь.

Тому й медицину як субстанцію, що потрібна кожній людині, слід розглядати як таку, що може й повинна створювати так зване фонове суспільство, оте суспільство здорових, а значить, щасливих людей, про яке ми вже говорили. Майбутнє людства – в упровадженні новітніх технологій. Адже проаналізуймо: винайшли атом – змінили суспільство, винайшли машину – змінили суспільство, винайшли Інтернет – знову змінили. І нині суспільство вже йде новим шляхом: це – поліпшення стану внутрішнього й зовнішнього здоров’я людини. Бо щастя людини – це зона внутрішнього комфорту. Оцю зону і створює в першу чергу здоров’я, яке грамотно має підтримувати медицина.

Зробити людину щасливою, тобто змінити ставлення її самої до власного здоров`я, а також допомогти всім інституціям, причетним до формування й реального забезпечення такого світогляду, усвідомити їхню важливу роль, – це на сьогодні є надзвичайно важливим. І тут слід розуміти, що традиційні методи лікування можуть бути цілком закономірно застарілі – через плин часу, розвиток нових технологій, через те, зрештою, що в інших умовах і хвороба проявляє себе по-іншому, На зміну колишнім методикам мають прийти нові підходи, нові розробки.

Приміром, лікування і видалення вен „виписано” ще на барельєфах пірамід, але ж, безумовно, цей метод на сьогодні потребує певного коригування. Ми це й зробили. І тепер з усією відповідальністю стверджую, що якщо нині захворювання варикозною хворобою спостерігається у близько 38 відсотків населення, то в майбутньому цієї хвороби як такої не буде зовсім! Й уможливлять це нові підходи й нові методи профілактики й лікування хвороби.

І деякі захворювання серцево-судинної системи, зокрема, серцево-судинна недостатність, також завдячуючи винаходам, що розроблені на сьогодні, здатні зовсім змінити своє обличчя! Профілактичні операції на аорті – коронарне шунтування – частково поліпшили картину захворювання, та нейрофізіологічні методи дають можливість мати кращі результати без операцій і при значно менших затратах. Звісно, людина не може жити вічно, однак стан її життя стане набагато якіснішим і тривалішим, ніж маємо тепер. Нині, якщо проаналізувати, на охорону здоров’я виділяється немало коштів, однак, як на мене, вони великою мірою витрачаються не в інтересах хворого. Бо пацієнту потрібне здоров’я, а фармації – прибутки. І ці дві субстанції дуже часто не перетинаються, або ж перетинаються з ухилом до бізнесу.

Тому, переконаний, в організації охорони здоров`я необхідно ввести нову величину, яка ще не має назви, але яка має визначати бали здоров’я людини. Кожен до лікаря має прийти з одними балами, а вийти з – кращими! Отоді це буде лікування, дійсно спрямоване на збереження здоров`я людини. Та й саму медицину прийшов час змінити, про що неодноразово зауважували самі ж лікарі. Вона має бути трьох видів: державна, страхова і приватна. Тільки страхова, приміром, – не виділення грошей через Державний бюджет на неї, а така, коли людина сама вкладає гроші в страхову компанію, а компанія контролюється Національним банком України, щоб не було якихсь там пірамід, щоб жодна копійка, внесена хворою людиною, не „заблукала” десь. Водночас страхова компанія стежитиме, щоб стан здоров’я її клієнта був на належному рівні і, таким чином, буде зацікавлена витрачати менше коштів на лікування, а більше -- на профілактику. А лікування здійснюватиметься найефективнішими препаратами і у стислі терміни. Отаким має бути майбутній стрижень нашої медицини.

– А чи можемо ми вже створити в Україні інститут сімейної медицини, про необхідність якої останнім часом так багато мовиться?

– Не можемо, тому що немає приватної медицини, і за таких умов це буде звичайна дільнична медицина. Я лікую і консультую цілі родини, тож можу чітко сказати: сімейна медицина – це коли пацієнт обирає лікаря, а не коли його призначають. Я вважаю, якби Міністерство охорони здоров’я видало закон про приватну медицину, з нею не було б проблем, вона сама б розвивалась і конкурувала з державною. Але у нас немає Міністерства охорони здоров’я, а є Міністерство лікування хвороб, тож ніхто не охороняє наше з вами здоров’я. Зауважу, що я консультую в багатьох містах: в Івано-Франківську, у Львові, у Вінниці, і в багатьох лікарнях є вільні приміщення, де „вітри гуляють”, але нам не дають жодного з них, бо є розпорядження виконкомів, щоб приватній медицині їх не виділяти. А от під ресторан, ігрові автомати – можна! Ось у чому трагедія для мене як лікаря та винахідника, і ось у чому мені потрібна підтримка держави. Не в грошах!

Система медичної освіти в Україні також потребує змін. Я викладаю у Вінницькому медуніверситеті, і ось що ми маємо на сьогодні: 5% – відмінників, з яких, можливо, будуть вчені, 15 % – нормальні студенти, з яких будуть хороші лікарі, а 80% – це, практично, баласт, який вчиться на трійку. Так отих 20 відсотків студентів потрібно активно підтримувати: якщо людина добре вчиться, фірми вже можуть забезпечувати її нормальним місцем праці. До того ж, освіта не повинна бути такою тривалою, бо ми майже 9 років вчимо на лікаря, а потім він ним може і не працювати. Повинна бути щорічна атестація, щоб ми не просто відраховували тих, хто не хоче навчатися, а й давали конкретні навички, які в подальшому сьогоднішні студенту змогли б застосувати. Вважаю, що 1-й рік навчання має бути по догляду з відповідним навчанням програми, яка є на першому курсі, 2-й рік – медичний співробітник із маніпуляції, 3-й - середній медичний працівник, 4-й – асистент лікаря, 5-й – помічник лікаря, 6-й – лікар під керівництвом, затим – працює три роки і після тестування незалежної комісії отримує (чи не отримує) право індивідуальної практики.

– Нині ви працюєте не один, у вас – сімейна медична династія лікарів-винахідників...

– Так, разом із дружиною, сином, донькою розробили нові методики введення ліків, так зване електромагнітне введення, і подали заявку на патент. Цей винахід є основою всього, адже завдяки цьому ми зможемо діяти на нервову систему, яка є головною складовою в організмі людини. Для мене важливим і надзвичайно приємним є те, що моя родина мене підтримує й допомагає. Син, Віталій Бурий, захищає дисертацію на тему лікування атеросклерозу, донька отримала звання “Кращий винахідник року”, дружина певний час працювала в Італії, щоб мені допомогти у впровадженні нових розробок, а у неї червоний диплом з педіатрії, працювала в Охмадиті.

Звичайно, найвищим показником ефективності моїх інновацій є мої пацієнти, яким вдалося зберегти кінцівки і відмовитися від ампутації. Один із пацієнтів звернувся до мене у 60 років, коли йому мали ампутувати ноги, нині йому – дев’ятий десяток, він ходить сам. А нещодавно в кабінет зайшла ще одна моя пацієнтка, їй 91-й рік і вона була на підборах, а їй теж хотіли ампутувати ноги.

І в мене таких прикладів – сотні, всі мої пацієнти, які звернулися після пропозиції лікарів про ампутацію нижніх кінцівок, були порятовані. Ті методики, що пропоную, на 80% зменшать операції, але ж чи цим задоволені хірурги? Безумовно, ні. А я вважаю, що хірургія – це як пожежна команда, вона вкрай необхідна, як при всякій пожежі, але у нас багато хірургічних втручань відбувається від того, що не розроблені методики діагностики, терапевтичного лікування. Я – за реконструктивну хірургію, оскільки є випадки, коли вона обов’язково повинна втручатися, але у більшості випадків – це запущені форми хвороб.

– Вам неодноразово пропонували переїхати за кордон працювати або хоча б продати свої винаходи і на цьому заробити...

– Зокрема, дізнавшись про мої нові методи лікування, мене запросив у свою країну міністр охорони здоров’я Італії. Пообіцяв створити всі умови для успішної практики і, зрозуміло, – немалі гроші. Згодом запрошували до Канади, обіцяли квартиру і також усі відповідні принади. Я не поїхав. І не поїду! Бо хочу працювати тут. Хочу, щоб моя нація була здоровою і щасливою! Отаку маю мрію лікаря...

Лариса СЕВОСТЬЯНОВА

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