Інформаційна акція присвячена «16 дням активізму проти ґендерного насильства» у Львівському університеті

16 ДНІВ АКТИВІЗМУ ПРОТИ ҐЕНДЕРНОГО НАСИЛЬСТВА

(25 листопада – 10 грудня)

Відповідно до даних ООН, кожна третя жінка в світі потерпає в своєму житті від побиття, примусу до вступу до статевого зв`язку або іншого насильства. Часто винуватці таких злочинів залишаються непокараними, оскільки страх і сором не дозволяють багатьом жінкам відкрито говорити про це.

Цього року відзначається вісімнадцята річниця 16 Днів активізму проти ґендерного насильства – міжнародної кампанії, що вперше була організована Жіночим Всесвітнім Інститутом Лідерства у 1991 р., коли було обрано дати: 25 листопада – Міжнародний день подолання насильства щодо жінок, та 10 грудня – Міжнародний день захисту прав людини. Мета кампанії – символічно наголосити, що насильство проти жінок є порушенням прав людини. Цей період також охоплює інші важливі дати, а саме: 1 грудня – Міжнародний день боротьби зі СНІДом, та 6 грудня – День пам`яті так званої «монреальської бійні» (6 грудня 1989 року в інженерній школі Монреаля чоловік вбив 14 жінок і поранив 13 осіб, серед яких 9 жінок, вважаючи, що саме жінки завадили його вступу до цієї школи).

5 грудня о 15:00 у Львівському національному університеті ім. І. Франка (ауд. 307) відбудеться інформаційна акція присвячена «16 дням активізму проти ґендерного насильства»

· Презентація «Ґендерне насильство: український та міжнародний досвід»

· Презентація досвіду допомоги жертвам ґендерного насильства громадської організації «Жіночі перспективи»

· Перегляд документального фільму «Насильство в родині» (автор В. Карайчева, 2007)

Організатори акції:

Кафедра історії та теорії соціології

Львівського Національного Університету імені І. Франка,

Науково-дослідний Центр «Жінка і суспільство»;

Західноукраїнський центр «Жіночі перспективи»

Міжнародна Амністія в Україні