Луценко дякує журналістам за викриття «перевертнів у мундирах»

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вдячний працівникам телеканалів за сприяння міліції у викритті «перевертнів у мундирах».

Як повідомили УНІАН Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, про це він заявив 30 листопада ввечері під час прямого ефіру на телеканалі «1+1».

“Я вдячний журналістам усіх телеканалів, в тому числі «1+1», коли показуються речі, що можуть призвести до викриття «перевертнів у мундирах», - прокоментував Ю.ЛУЦЕНКО цикл матеріалів «ТСН» «Жесть мундира». – Ми за кожним вашим сюжетом проводимо перевірку, в двох третинах з них або вже є нами покарані, або прокуратура відмовила в наявності злочину”.

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО застеріг працівників засобів масової інформації від можливого необ’єктивного висвітлення інформації, що подається однобічно, без коментарів усіх названих у матеріалах сторін. Зокрема, це стосується справ, які зараз розглядаються судами і за якими ще не винесено ні обвинувальних, ні виправдальних рішень. Позиція однієї із сторін у таких випадках може розцінюватися як «необ’єктивне маніпулювання інформацією», зауважив міністр.

“Юридично це може розцінюватися як тиск на слідство та суд, що є кримінальним злочином”, - сказав він.

Ю.ЛУЦЕНКО також наголосив, що міліція, зокрема, Служба внутрішньої безпеки МВС України, котра розкрила переважну більшість зловживань, скоєних працівниками органів внутрішніх справ, та надала цю інформацію телеканалу «1+1», готова і надалі працювати за «кожним сигналом» журналістів та громадськості.