500 кримських татар дудять у дудки під парламентом Криму
Вимога - виділити землю
Понад півтисячі кримських татар пікетують Верховну Раду Криму з вимогою до влади автономії вирішити їхні земельні проблеми.
Як передає кореспондент УНІАН, учасники пікету тримають у руках прапори кримсько-татарського народу, таблички з назвами кримських населених пунктів, з яких вони прибули, і транспаранти: «Хватит болтать – пора землю выделять», «Невиконання указів Президента – образа України», «Ви будуєте палаци та санаторії замість соціального житла», «Гриценко, ви відповідаєте за беззаконня місцевих князьків» (УНІАН: Анатолій ГРИЦЕНКО – кримський спікер).
Пікетники періодично дудять у дудки.
Охорону громадського порядку біля кримського парламенту забезпечує достатня кількість правоохоронців.