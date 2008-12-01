Україна в п`ятірці ”лідерів” з ”постачання” нелегалів в ЄС?

Єврокомісія вважає, що Україна входить до п’ятірки основних “постачальників” нелегалів до ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив журналістам заступник міністра внутрішніх справ України Василь МАРМАЗОВ по завершенню засідання спільного комітету з виконання угоди між Україною та ЄС про реадмісію.

“За оцінками європейських колег, Україні в п’ятірці “лідерів” з “постачання” нелегальних мігрантів”, - сказав він.

“Ми поцікавилися, звідки така інформація, вони пообіцяли надати”, - додав заступник міністра внутрішніх справ.

Він зазначив, що Україна вважає, що її “роль” в “постачанні” нелегалів завищена європейськими експертами.

В.МАРМАЗОВ висловив сподівання, що інформацію про методику оцінювання буде передана українській стороні ще до кінця цього року. Водночас, він зазначив, що ця інформація носитиме конфіденційний характер.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня 2007 року Україна та ЄС підписали угоду про реадмісію, відповідно до якої Україна та ЄС взяли на себе зобов’язання повертати додому нелегальних мігрантів.

Раніше Держприкордонслужба вже заявляла про те, що вважає оцінки європейців щодо ролі України в “постачанні” нелегальних мігрантів завищеними.