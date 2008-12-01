В Україні 70% наркоманів - ВІЛ-інфіковані

До всесвітнього дня боротьби зі СНІДом міжнародна організація «Human Wrights Watsh» оприлюднила результати досліджень, згідно яких в Україні споживачами ін’єкційних наркотиків є майже 70% ВІЛ-інфікованих людей. В 2007 році приблизно половина нових випадків зараження була пов’язана з ін’єкційною практикою. В останні роки обсяг програм зниження шкоди розширюється, однак залишається недостатнім. Багатьох відштовхує порушення прав, зокрема пов’язані з арештами наркоспоживачів, які приходять в профілактичні центри.

Також правозахисники стверджують, що в Україні найважча в Європі ситуація з допомогою ВІЛ-позитивним громадянам, які знаходяться в місцях позбавлення волі. Таких є близько 13%. З 2006 року в країні здійснюються важливі кроки по розширенню доступності метадону і бупренорфину, однак на ув’язнених це поки що не розповсюджується.

УГСПЛ