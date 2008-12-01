У Росії по-звірячому розправилися ще з одним журналістом

У підмосковних Хімках у суботу відбувся мітинг на підтримку по-звірячому побитого журналіста Михайла Бекетова. На мітинг прийшли близько 200 людей. У руках маніфестанти тримали плакати «Замах на Бекетова – замах на свободу слова», «Побиття Бекетова – політичний терор».

Як повідомляє Радіо Свобода, акцію планували провести в центрі міста, однак місцева влада не дозволила, а тому мітинг провели на околиці міста.

На Михайла Бекетова напали 13 листопада. Його знайшли сусіди – побитого, всього в крові, майже без ознак життя. Лікарі виявили струс мозку і багато переломів. Лише пару днів тому він вийшов із коми, однак медики були змушені ампутувати одну ногу. Михайло на все життя залишиться інвалідом.

Бекетов писав про корупцію серед хімкінських чиновників, а також виступав проти вирубування лісу на шляху швидкісної траси Москва-Петербург.

«Напад на Бекетова був для мене жахливим потрясінням. Боюсь, що це не останній подібний акт. Він показав, що загрожує в Росії журналістам, адвокатам, опозиційним політикам, які критикують владу», – заявила Світлана Ганнушкіна з правозахисної організації «Меморіал».

Соратники Бекетова також переконані, що напад на журналіста, який неодноразово критикував місцеву владу, пов’язаний з його фаховою діяльністю.

Організація екологів «Екоборона» у зв’язку з цим жорстоким випадком побиття журналіста звернулась із відкритим листом до президента Дмитра Медведєва.

У листі мовиться, що напад на Бекетова, безумовно, пов’язаний із його діяльністю як журналіста. Крім того, в листі міститься просьба до керівника держави взяти справу під особистий контроль.

Оглядачі вважають, що на цю просьбу навряд чи відреагує президент Росії.

Убивства, напади на «неслухняних» журналістів стали в Росії Путіна-Медведєва нормою. А вироки з таких і подібних випадків оголошують украй рідко.