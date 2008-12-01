Правозахисники: влада продовжує тримати секрети від громадян

Правозахисники засуджують незаконну практику засекречування інформації органами державної влади, заявили співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров та правовий радник громадської організації Альянс «Майдан» Олександр Северин.

Про це повідомляє Харківська правозахисна група із посиланням на Радіо Свобода.

На початку 2005 року правозахисники розпочали кампанію, спрямовану на припинення такої практики та розкриття протиправно засекречених документів влади.

За словами Захарова, внаслідок цієї кампанії Президент і уряд з 2006 року повністю припинили застосування позначок обмеження доступу «опублікованню не підлягає» та «не для друку», а Міністерство юстиції та Служба безпеки офіційно визнали таку практику незаконною.

Водночас Северин повідомив, що протягом цього року ведеться кампанія моніторингу застосування органами держвлади грифу «для службового користування» – надсилаючи запити про надання переліків відомостей, віднесених до конфіденційної інформації, до 79 центральних органів та 27 облдержадміністрацій і міських адміністрацій Києва та Севастополя.

Метою цього процесу є складення Національного реєстру конфіденційної інформації держави.

За даними правозахисників, на сьогодні не виявили бажання співпрацювати і не дали відповіді лише 14 центральних органів та одна ОДА – Запорізька.

При цьому ці органи влади надали навіть своїм перелікам конфіденційної інформації гриф «для службового користування», унеможлививши таким чином громадський контроль за цим аспектом своєї діяльності.

Правозахисники оскаржують такі дії «відмовників» у суді.