У Вінниці суддю ”відмазали” від кримінальної справи

Ленінський районний суд Вінниці скасував постанову прокуратури Вінницької області про порушення кримінальної справи відносно судді Тульчинського районного суду, підозрюваного в імітації замаху на себе.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив представник суду.

За його словами, суд ухвалив рішення про скасування порушеної прокуратурою області кримінальної справи за ст. 282 ч. 1 Кримінального кодексу (свідомо неправдиве повідомлення про скоєння злочину).

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня співробітники міліції викрили суддю Тульчинського райсуду, підозрюваного в імітації замаху на себе.

31-річний суддя повідомив, що на автошляху Немирів - Тульчин автомобіль «Опель-Омега», за кермом якого він перебував, був обстріляний невідомими особами з легковика під час обгону.

З місця події міліція вилучила дві гільзи до пістолета ТТ і рукавички.

Оперативники з’ясували, що напередодні суддя придбав мобільний телефон, з якого сам собі направляв SMS-повідомлення з погрозами для забезпечення алібі.

Під тиском доказів він зізнався про імітацію замаху на себе, аби уникнути відповідальності за винесення ним неправомірних рішень по ряду справ.