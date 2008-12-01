У Вінниці суддю ”відмазали” від кримінальної справи

15:03, 01 грудня 2008
Права людини
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"Імітація замаху на себе"

Ленінський районний суд Вінниці скасував постанову прокуратури Вінницької області про порушення кримінальної справи відносно судді Тульчинського районного суду, підозрюваного в імітації замаху на себе.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив представник суду.

За його словами, суд ухвалив рішення про скасування порушеної прокуратурою області кримінальної справи за ст. 282 ч. 1 Кримінального кодексу (свідомо неправдиве повідомлення про скоєння злочину).

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня співробітники міліції викрили суддю Тульчинського райсуду, підозрюваного в імітації замаху на себе.

31-річний суддя повідомив, що на автошляху Немирів - Тульчин автомобіль «Опель-Омега», за кермом якого він перебував, був обстріляний невідомими особами з легковика під час обгону.

З місця події міліція вилучила дві гільзи до пістолета ТТ і рукавички.

Оперативники з’ясували, що напередодні суддя придбав мобільний телефон, з якого сам собі направляв SMS-повідомлення з погрозами для забезпечення алібі.

Під тиском доказів він зізнався про імітацію замаху на себе, аби уникнути відповідальності за винесення ним неправомірних рішень по ряду справ.

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