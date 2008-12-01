Жителів прикордонних районів лишили без шматка хліба?

Кілька десятків громадян України протестували сьогодні вночі на прикордонному переході «Шегині-Медика» (Львівська область) з Польщею проти нових обмежень ввезення алкоголю та сигарет у країни Європейського Союзу, запроваджених з 1 грудня.

Як повідомляє TVN24, починаючи з грудня, в країни Європейського Союзу, який нині об’єднує 27 держав, можна ввести лише 40 сигарет, а не 200, як було раніше.

Єврокомісія також обмежила ввезення алкоголю. З 1 грудня легально можна везти з собою лише одну, а не дві, як було раніше, пляшки горілки.

«Наші діти не будуть мати що їсти», - кричали протестувальники. На їхню думку, нові обмеження найбільше погіршать життя бідних людей. «Злодії, вбивці. Ми хочемо жити», - кричали українці на польській стороні кордону, де їх застерегли від перевезення сигарет і горілки понад встановлені норми. Більшість протестуючих живуть в прикордонних з Польщею районах і не мають іншого доходу, крім від продажу, головним чином, алкоголю та сигарет за кордоном, який переважно перевозять нелегально.

Довідка УНІАН. Польща приєдналась до Євросоюзу у травні 2004 року. З 21 грудня 2007 року поляки увійшли також в шенгенську зону, яка об’єднує сьогодні 24 країни, більшість з яких входять в Євросоюз.

З того моменту українсько-польський кордон став фактично кордоном з усіма країнами Шенгену.

Сигарети та алкоголь у Польщі майже втричі дорожчі, ніж в Україні.