До 2013 року замісну терапію отримуватимуть 20 тисяч наркоманів

До кінця 2013 року в Україні замісну підтримувальну терапію за рахунок коштів державного бюджету отримуватимуть, як очікується, 20 тисяч споживачів ін’єкційних наркотиків.

Про це повідомила на прес-конференції в агентстві УНІАН начальник відділу супроводу державних та міжнародних програм Комітету протидії ВІЛ-інфекції Міністерства охорони здоров’я України Марина ЗЕЛЕНСЬКА.

За її словами, замісну підтримувальну терапію почали надавати в Україні у червні поточного року, і станом на 1 листопада ця терапія проводиться вже у 64 лікувально-профілактичних закладах для 2039 осіб, більшість з яких застосовують метадон.

Вона додала, що понад 50% тих, хто задіяний у цій програмі, є ВІЛ-інфікованими.

Водночас М.ЗЕЛЕНСЬКА повідомила, що передбачається запровадити цю терапію в 111 лікувально-профілактичних закладах (у цей перелік входять і діючі).

Начальник відділу МОЗ зауважила, що запровадження такої терапії дозволяє знизити рішень зараження на ВІЛ серед споживачів ін’єкційних наркотиків. За її словами, згідно з даними офіційної статистики, станом на 1 листопада в Україні зареєстровано 137 937 ВІЛ-інфікованих, 70 300 з яких є споживачами ін’єкційних наркотиків. При цьому вона додала, що експерти називають у декілька разів більші цифри.

Як сказала М.ЗЕЛЕНСЬКА, згідно зі статистикою, з усіх ВІЛ-інфікованих 40% складають споживачі ін’єкційних наркотиків, ще 40% - інфіковані статевим шляхом, 17,8% - діти, народжені ВІЛ-інфікованими матерями. За її словами, досить тривожною є тенденція до збільшення інфікування статевим шляхом.

М.ЗЕЛЕНСЬКА нагадала, що сьогодні - Всесвітній день боротьби зі СНІДом.