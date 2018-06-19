За одну ніч Вінниця укрилася єврейськими символами

Люди з подивом учора споглядали незвичне графіті. Зірки - різних розмірів та кольорів, намальовані за допомогою балончика з фарбою на стінах.

- Ці малюнки я помітила зранку. Ще учора звечора їх тут не було. Певно, це зробили євреї, - каже Наталя, працівник ЖЕКу №13, на будівлі якого синіли одразу три зірки. - Може якась їх молодіжна організація чи навіть масони.

На сигаретному кіоску, на вулиці 600-річчя, зірку намальовано особливо старанно.

- Учора о пів на дев`яту вечора її тут не було, - каже Марина Білова, продавець з кіоску. - Знаки я побачила вперше, зранку, на Келецькій. Думала, якісь нацисти позначили будинки євреїв, - згадує вона, - але я не єврейка, не розумію, навіщо позначили кіоск, кому це потрібно?

Символи юдаїзму розміщені безсистемно, хаотично. Але їх кількість вражає. Зображення розміщені по обох боках вулиці. Іноді вони намальовані поруч зі свастикою та іншою нацистською символікою, якою теж рясніють вінницькі вулиці.

- Це просто безглузді пустощі якихось малолітніх хуліганів, причому не євреїв, - упевнений Ігор Кулявцев, заступник представника вінницької єврейської общини. - Уся єврейська молодь - вихована, і не займалась би такою дурістю. А тим, хто займається таким, все одно малювати свастику, серп і молот, чи зірку Давида, - розчаровано говорить він, - вони ж, навіть не знають значення тих знаків.

Та зовсім не всі вінничани дотримуються такої думки.

- Я вважаю, це був непросто жарт, і навіть не хуліганство. Єврейські символи, що з`явилися вночі у Вінниці - осмислена акція, - каже студент медичного університету Магомет. - Євреї слабкий народ, їм треба себе якось самоствердити.

Проїжджаючі у тролейбусах люди зневажливо кривилися, споглядаючи настінні зірки.

Дехто одразу починав затирати зображення ганчірками.

- Наша шпана стіни помалювала, - каже Олександр, бармен у кафе на Келецькій, що вже прибрав зірку зі стіни закладу. - Я знаю багатьох євреїв, вони розумні, виховані люди. Вони ніколи не будуть займатися такими речами, - пояснює він.

Зі слів продавщиці цілодобового магазину, на зупинці Лялі Ратушної, чий заклад теж "прикрашає" шестипроменева зірка, уночі якісь молодики постійно крутилися поряд. Можливо, саме вони малювали на стінах?

- Якщо людина малює тризуб - вона хоче прославити Україну, та її народ. Коли хтось зображує зірку Давида, він прославляє народ, чиїм символом вона є, - припускає Василь Довгань, голова УНА-ОУН Вінниці. - Але, скоріш за все, це подвійна провокація, ті, хто не хочуть визнавати Голодомор, гальмують розвиток українства, хочуть посварити український та єврейський народи.

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