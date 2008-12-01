У Києві відбувся мітинг з нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом

Сьогодні у Києві поряд із меморіалом "Червона стрічка" відбувся мітинг з нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом і Дня порозуміння з ВІЛ-позитивними людьми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, за словами міністра у справах сім`ї, молоді та спорту Юрія ПАВЛЕНКА, "на сьогодні в Україні офіційно зареєстровано понад 130 тисяч ВІЛ-позитивних громадян. Хвороба вже забрала життя 13 тисяч наших співвітчизників. Але неофіційна статистика ще більш жахливіша, міжнародні експерти прогнозують, що в Україні проживає 440 тисяч ВІЛ-інфікованих громадян, що становить 15% від усього населення”.

Ю.ПАВЛЕНКО відзначив, що окрім традиційних заходів, до яких вдаються органи державної влади, Міністерство у справах сім`ї, молоді та спорту започаткувало цього року Всеукраїнську акцію "ВІЛ – стосується кожного".

"На головних майданах регіональних центрів найпопулярніші естрадні співаки діляться з молоддю власним досвідом спілкування з ВІЛ-позитивними людьми. Вони власним прикладом переконують молодь бути більш обачними, пам’ятати, що СНІД – не вирок, з ним можливо і потрібно боротися. Консолідація зусиль державних установ, громадських організацій та людей, які мають авторитет серед молоді як основної групи ризику, у боротьбі зі СНІДом - це запорука перемоги", - зазначив міністр.