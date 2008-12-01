В Італії жінки захищатимуться від нападників косметичками

У Мілані стартує проект, спрямований на захист жінок-водіїв.

Як повідомляє "Німецька хвиля", програма "Рожева скринька" допомагатиме у випадках дорожньо-транспортних пригод або загрози насильства проти жінки.

Першу тисячу "рожевих скриньок" встановлять у салоні автомобілів, чиї власниці живуть у найбільш небезпечних районах Мілана або ж працюють у нічні зміни.

Прилад зовні виглядає як рожева косметичка, але насправді є супутниковим передавачем, який автоматично відсилає сигнал тривоги у разі ДТП.

Крім того, сама жінка може натиснути аварійну кнопку у випадку механічної поламки машини або спроби агресії проти неї, і сигнал SOS передається найближчому відділку правоохоронців.

Експериментальна тисяча "рожевих скриньок" будуть встановлена безкоштовно, а трирічний абонемент на використання приладу фінансуватиме фонд "За безпеку на дорогах".

Ініціатива належить меру міста Летиції Моратті та міністру з рівних можливостей Марі Карфаньї. За їхніми словами, проект покликаний "дати жінкам зрозуміти, що держава піклується про них та позбавити їх страхів".

Найближчим часом проект "рожева скринька" буде розповсюджений також на Рим та Неаполь. За даними статистики, 7 мільйонів італійських жінок у віці від 16 до 70 років хоча б раз у житті зазнавали фізичного насильства.