Всеукраїнська громадська акція протесту на підтримку розслідувань журналістів про дотримання в Україні прав людини

В акції приймають участь представники багатьох правозахисних громадських організацій України, герої сюжетів «Жесть мундиру», постраждалі від незаконної діяльності правоохоронців.

Дата, час та місце проведення: 04.12.08 р. в 10:00 навколо входу до будівлі МВС України (м. Київ, вул.. Богомольця, 10).

Організатор акції: Всеукраїнське громадське об’єднання «Центр захисту прав людини «Свобода». www.odnasprava.org.ua. Голова правління організації – Богдан Хмельницький (герой сюжету «Жесть мундиру»), Європейський рух в Україні, Регіональна правозахисна група «Полуострів Крим», Молодіжна організація «Дискусія табу»,

Головна вимога учасників громадської акції: припинити погрози на адресу журналістів з боку Міністра МВС України Луценко Ю.В.; притягнути до відповідальності правоохоронців - «героїв» журналістських розслідувань; розробити та запровадити дієвий контроль за діяльністю працівників МВС України.

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