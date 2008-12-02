Фонд ім. Фрідріха Еберта (Регіональне представництво в Україні та Білорусі) та громадська організація «Інсайт» запрошують журналістів 4 грудня о 17.30, взяти участь у Медіа-кіноклубі «На Сіновалі». У неформальній атмосфері, для журналістів і гостей, відбудеться показ фільму-учасника програми «Сонячний зайчик» 38-го МКФ «Молодість» «Чуже тіло», реж. Максим Зірін, Росія, 2008.

Що відчуває людина, коли щодня дивиться у дзеркало і бачить там незнайомця, зовсім не ту особистість, якою вона себе відчуває? Конфлікти з родичами, нерозуміння з боку суспільства, втрата друзів і роботи, бажання вкоротити собі віку – це лише частина того, що переживає людина, бажаючи змінити стать. Усе про життя трансґендерів, трансвеститів у наймасштабнішому з подібних документальних проектів на пострадянському просторі…

До дискусії запрошені: голова ГО «Інсайт» Анна Довгопол, транссексуалка Інна Ірискіна та членкиня журі «Сонячного зайчика», письменниця й телеведуча Лариса Денисенко.

ГО «Інсайт» - це організація, що об`єднує громадян, небайдужих до прав людини незалежно від віку, статі, походження, релігійних, політичних та інших переконань. Її створили з метою захисту прав та інтересів осіб гомосексуальної та бісексуальної орієнтації, трансґендерної ідентичності, а також тих, що не визначилися з власною ідентичністю. З ініціативи «Інсайту» проведено низку заходів, зокрема акцію на День пам`яті трансґендерних людей у Києві 20 листопада 2008 року.

Метою медіа-кіноклубу є популяризація демократичних і соціальних цінностей шляхом показу документальних фільмів та проведення публічних дискусій за участи громадсько-активних журналістів та запрошених експертів на важливі соціальні теми, підвищення журналістського інтересу до зазначених тем, наближення представників експертного середовища до медійників та привернення уваги громадськості до світового та українського документального кінематографу.

Медіа-кіноклуб збиратиметься у ресторані «Сіновал» за адресою: вул. Саксаганського, 40

За акредитацією та додатковою інформацією звертайтеся до Ольги Веснянки, vesna@prostirzmin.org, 8 050 334 66 04

Кількість місць для журналістів обмежена. Вхід лише для акредитованих.