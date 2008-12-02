В Еміратах віднині водити машину можуть тільки люди з вищою освітою

Тисячам громадян Об’єднаних Арабських Еміратів доведеться пересісти з власних автівок у громадський транспорт. Влада країни ухвалила рішення не видавати водійських посвідчень більш ніж сотні категорій громадян.

Ходити на роботу пішки або діставатися громадським транспортом доведеться офіціантам, садівникам, няням, пекарям, сторожам, кравцям та іншим некваліфікованим робітникам. Крім того, поліція буде перевіряти не лише водійські посвідчення але й дипломи – адже під таку заборону потрапили й ті, хто не має вищої освіти. Чиновники, таким чином сподіваються боротися із тиснявами на дорогах.

5 канал