Чиновників Запорізької ОДА звинувачують у махінаціях

Представники ряду громадських організацій Запорізької області і СПУ звинувачують заступника голови Запорізької облдержадміністрації Романа ДРИГИНИЧА і заступника начальника управління Запорізькою ОДА у справах сім`ї, молоді і спорту Ігоря МІЩАНА в махінаціях із коштами, виділеними для багатодітних сімей у рамках президентської програми "Зігрій любов`ю дитину".

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні звинувачення були висловлені сьогодні в Запоріжжі на спільній прес-конференції обласної організації СПУ і ряду громадських організацій Запорізького регіону.

Так, за словами заступника голови Запорізької громадської організації "Союз жінок України "За майбутнє дітей" Тетяни САВЕНКО, під час проведення в області програми "Зігрій любов`ю дитину", відповідальними за реалізацію якої були саме Р.ДРИГИНИЧ і І.МІЩАН, для сім`ї з 12 чоловік в Ореховському районі області навесні 2008 р. як житло було придбано будинок без зручностей загальною площею 19 кв.м. Причому офіційно на його придбання було витрачено 56 тис. доларів, що у 5 разів більше вартості 2-поверхових будинків із площею 100 кв. м, які навесні, за словами Т.САВЕНКО, в Орехові можна було без проблем купити за суму до 50 тис. грн.

"Гроші, виділені на придбання житла і автотранспорту для багатодітних сімей, пішли не за призначенням", - констатувала Т.САВЕНКО, зазначивши, що засновником фонду, через який здійснювалася оплата, нібито є засновник одного з підприємств (серед засновників до відходу на роботу в Запорізьку ОДА також був Р.ДРИГИНИЧ).

За словами учасників прес-конференції, аналогічні "нюанси" при придбанні будинків і автотранспорту (які взагалі передавалися сім`ям лише за дорученням) мали місце і при реалізації програми "Зігрій любов`ю дитину" стосовно інших багатодітних сімей Запорізької області.

Інформацію про витрачання 3,8 млн. грн., які, за словами учасників прес-конференції, були використані в Запорізькій області на реалізацію програми "Зігрій любов`ю дитину", представники громадських організацій виклали у зверненні, яке, за їхніми словами, за підписом депутата Запорізької облради Олега КИСЛИЦИНА (СПУ) передано генеральному прокуророві України, Президентові України, а так само в СБУ, прокуратуру Запорізької області й Комітет Верховної Ради з боротьби з корупцією.

Р.ДРИГИНИЧ коментувати викладене на прес-конференції відмовився. "Я не знаю, як це коментувати. Не знаю, тому що це повна нісенітниця. Я є керівником апарату Запорізької ОДА і як посадовець у зв`язку з цим взагалі не мав жодного безпосереднього відношення до реалізації програми "Зігрій любов`ю дитину", - заявив кореспондентові УНІАН Р.ДРИГИНИЧ.

У свою чергу І.МІЩАН назвав озвучені на прес-конференції звинувачення спробою зведення рахунків особисто з ним. "У нас в області є люди, які представляються членами обласної громадської організації, яка взагалі не зареєстрована облуправлінням юстиції. Після того, як в серпні 2007 р. їх позбавили можливості користуватися приміщеннями обласного центру молоді і патріотичного виховання, вони всіляко намагаються обливати мене лайном. Спочатку робили це в прямому, тепер - у переносному значенні слова. Тому, що обнародуване сьогодні, я навіть радий: нас нещодавно перевіряли і не виявили ніяких порушень. Тепер перевірять ще раз і в черговий раз підтвердять, що у нас все нормально", - заявив І.МІЩАН.

Він також зазначив, що управління ОДА, заступником керівника якого він є, безпосередньо не займалося придбанням житла для багатодітних сімей. "Ми знаходили людей - багатодітні сім`ї і "зводили" їх з фондом. Далі вони самі знаходили будинок, який потім і отримувався", - заявив І.МІЩАН.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня в будівлі Запорізької ОДА під час засідання за участю І.МІЩАНА молодий чоловік, який потрапив до залу засідань як журналіст, підійшов до трибуни й облив І.МІЩАНА рідким гноєм.