На україно-польському кордоні заблоковані пункти пропуску

Жителі польського прикордоння заблокували два пункти пропуску на кордоні з Україною, повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня польські ЗМІ повідомили, що кілька десятків громадян України протестували вночі на прикордонному переході «Шегині-Медика» (Львівська область) з Польщею проти нових обмежень ввезення алкоголю та сигарет у країни Європейського Союзу, запроваджених з 1 грудня.

За даними Держприкордонслужби України, учора громадяни Польщі також заблокували рух через 2 пункти пропуску на кордоні з Україною. Зокрема, з 10.00 ранку 1 грудня до 2.00 ночі 2 грудня близько 100 осіб перекрили пункт пропуску «Медика», що знаходиться навпроти українського «Шегині». Ще близько 50 осіб учора з 19.40 майже до півночі не давали змогу здійснювати пропуск у пункті пропуску «Корчова» та, відповідно, в українському – «Краківець». У такий спосіб блокувальники демонстрували протест запровадженню нових правил, які почали діяти з 1 грудня на території Польщі. Ці правила обурили осіб, які постійно переправляли через кордон дозволену кількість певних товарів, переважно сигарет та алкогольних виробів. Саме перепродаж такої продукції досі був основним джерелом їхнього прибутку.

Згідно з новими правилами особи, які проживають в прикордонній смузі, тепер мають право ввозити до Республіки Польща до 2 пачок сигарет, алкогольних напоїв міцністю від 22 до 80% - 0,5 літра, міцністю до 22% - 0,5 літра, 0,5 літра сухих вин та 2 літри пива. Разом з тим, решті осіб дозволено переміщувати вдвічі більше міцних алкогольних виробів, вчетверо більше алкогольних виробів міцністю до 22%, та у 8 разів більше пива й сухого вина. У зв’язку з цим Державна прикордонна служба України не виключає можливості блокування найближчим часом пунктів пропуску на польсько-українському кордоні та прогнозує збільшення спроб незаконного переміщення на цій ділянці підакцизних товарів.